Bayern beëindigt ongeslagen status Flekken en Freiburg

Sergio Ramos voor 15 miljoen euro per jaar op de tribune bij PSG: 'Verscheu­ren contract een optie’

Met een salaris van 15 miljoen euro per jaar is Sergio Ramos bij Paris-Saint Germain de bestbetaalde bankverwarmer ter wereld. De verdediger, die transfervrij overkwam van Real Madrid, heeft nog steeds last van een blessure aan de kuit. Franse media betwijfelen of de Spanjaard ooit in actie gaat komen voor de club met de steenrijke eigenaars.

3 november