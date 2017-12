Bayern doet zaken met dank aan Müller, Ulreich en Haller

Doordat Schalke 04 met 2-2 gelijkspeelde op bezoek bij Eintracht Frankfurt, bedraagt de achterstand op Bayern nu elf punten. De doelpunten van Frankfurt werden gemaakt door Luka Jovic en voormalig FC Utrecht-spits Sebastièn Haller. Breel Embolo zorgde in de 82ste minuut voor de aansluitingstrefer. Naldo redde diep in blessuretijd, in de 95ste minuut, een punt voor Schalke. Opmerkelijk genoeg zorgde de Braziliaanse verdediger vorige maand diep in blessuretijd ook al voor de gelijkmaker, in de bizarre comeback tegen het Dortmund van Bosz.



Jetro Willems had een basisplaats bij Eintracht Frankfurt en kreeg een gele kaart voor een fopduik. Hij werd vlak voor rust gewisseld.



RB Leipzig kan morgen bij winst op Hertha BSC de tweede plek van Schalke overnemen. De achterstand van Leipzig op Bayern bedraagt dan tien punten. Ook Bayer Leverkusen kan Schalke morgen in de stand passeren.