Bayern mist Lewandowski, maar Robben is fit

De Poolse topschutter en Duitse verdediger hebben weliswaar de groepstraining hervat na fysieke problemen, maar zijn volgens trainer Jupp Heynckes niet klaar voor de confrontatie vrijdag met Bayer Leverkusen. Bayern gaat halverwege het seizoen fier aan kop in de Bundesliga, Bayer Leverkusen neemt op gepaste afstand de vierde plek in.



Bij afwezigheid van topschutter Lewandowski, met vijftien doelpunten de meest trefzekere speler dit seizoen in Duitsland, kan Sandro Wagner direct debuteren. Bayern nam de lange spits deze winter over van TSG 1899 Hoffenheim, om een 'back-up' achter Lewandowski te hebben. ,,Sandro heeft zich snel aangepast en traint goed. Ik ben heel tevreden over hem'', zei Heynckes vandaag.



Arjen Robben is klaar voor zijn rentree. De vleugelspits raakte half november geblesseerd en kwam tot aan de winterstop niet meer in actie. Op het trainingskamp in Qatar maakte Robben weer een fitte en gedreven indruk bij de Duitse kampioen.