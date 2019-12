Bayern mogelijk tot de zomer door met Flick

Gattuso volgt Ancelotti op bij Napoli: ‘Hij is als een vader voor me’

11 december Gennaro Gattuso is, één dag na het ontslag van Carlo Ancelotti, aangesteld als nieuwe hoofdtrainer van Napoli. De 41-jarige Gattuso had woensdagmiddag al een gesprek met voorzitter Aurelio De Laurentiis en zou zelfs al een training van Napoli hebben geleid voordat het nieuws officieel werd. De Italiaan tekent een contract voor twee jaar in Napels.