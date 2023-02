Bayern München deelt eerste tik uit aan Paris Saint-Germain na twee afgekeurde goals Kylian Mbappé

Pas in de slotfase liet Paris Saint-Germain zien dat het nog in staat is om de kwartfinale van de Champions League te bereiken. Bayern München was lange tijd de bovenliggende partij, overleefde het slotstuk en kan de klus 8 maart thuis afmaken na een 0-1 zege in Parijs.

Een treffer van Kylian Mbappé leek de wedstrijd toch nog op zijn kop te zetten. De aanvaller rondde diep in de tweede helft voorbereidend werk van Nuno Mendes soepel af, maar de aangever uit Portugal bleek vanuit buitenspelpositie vertrokken. En dus won Bayern München in de Franse hoofdstad het eerste treffen tussen twee favorieten voor de hoofdprijs in het miljardenbal.

Het was lange tijd eenrichtingsverkeer in het Parc des Princes in Parijs. Het bezoekende Bayern München had de regie stevig in handen en Paris Saint-Germain, met de niet okselfrisse Kylian Mbappé op de bank, loerde op de tegenaanval.

Volledig scherm Kylian Mbappé treurt. © REUTERS

Een schot van Joshua Kimmich, dat was het dan ook wel voor de pauze. Bij de Fransen was het kijken naar de piepjonge Warren Zaïre-Emery, die met zijn 16 jaar al een basisplaats kreeg op het allerhoogste niveau. Aan de rechterkant was het zoeken voor het grote talent. Van de eerste elf balcontacten raakte hij zes keer de bal kwijt. De jongeling ziet zijn tijd vast nog wel komen. Zijn ploeggenoten Lionel Messi en Sergio Ramos hadden hun Champions League-debuut al gemaakt toen Zaïre-Emery nog niet eens was geboren. Op de dag dat de middenvelder werd geboren speelde ploeggenoot Sergio Ramos met Real Madrid in 2006 de achtste finale van de Champions League tegen Arsenal.

Bij de Duitsers kreeg Matthijs de Ligt een basisplaats en zaten Ryan Gravenberch, die in de slotfase nog wel mocht invallen, en Daley Blind op de reservebank. Daar startte hun teamgenoot Alphonso Davies aanvankelijk ook, maar de Canadees kwam er halverwege al in en tekende snel voor een belangrijke assist. Zijn voorzet werd door Kingsley Coman binnen geschoten, al mocht de Italiaanse keeper Gianluigi Donnarumma zich die treffer aanrekenen gezien het matige verweer op de doellijn. Coman juichte als ex-speler van de Fransen bescheiden en beloonde na zijn wissel later in de wedstrijd een ballenjongen met zijn wedstrijdshirt.

PSG hoopte op een enorme duw in de rug toen Mbappé na een kwartier zijn trainingspak uit mocht trekken om zich binnen de lijnen te melden als vervanger van Carlos Soler. Waar Zaïre-Emery ook naar de kant verdween voor de Spanjaard Fabian Ruiz. De eerste kans voor de Fransen kwam pas een kwartier voor tijd toen Mbappé er opeens doorheen was gesneden. De aanvaller strandde op keeper Yann Sommer. De rebound na een poging van Neymar tikte Mbappé wel binnen, maar vanuit buitenspelpositie. Het bleek wel het sein voor een sterke slotfase van de Fransen met kansen voor Mbappé, Messi en Vitinha, die echter geen treffer meer opleverde. Benjamin Pavard kreeg tweemaal geel en verdween in blessuretijd met rood naar de kant.

Volledig scherm Kylian Mbappé tikt de 1-1 binnen, maar ziet meteen dat de vlag omhoog is. © REUTERS

En zo moet PSG op 8 maart in München bij de terugwedstrijd proberen alsnog de deur naar de kwartfinale van het miljardenbal te forceren. Met die avond ongetwijfeld een frissere Mbappé en voor coach Christophe Galtier te hopen ook een wat actievere houding van de sterren Lionel Messi en Neymar jr. De Argentijn en de Braziliaan kwamen bij de heenwedstrijd in Parijs bitter weinig in het stuk voor en dat mocht óók De Ligt als een compliment voor zijn vakkundige verdedigende werk beschouwen.

