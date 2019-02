Bayern Munchen in kwartfinale DFB-Pokal tegen FC Heidenheim

De achttienvoudig winnaar van de DFB-Pokal heeft daarmee goed zicht op het bereiken van de halve finales en meer. Eintracht Frankfurt, het afgelopen seizoen bekerwinnaar, verloor al in de eerste ronde bij Ulm, terwijl ook Bundesliga-koploper Borussia Dortmund al is uitgeschakeld. Dat gebeurde door Werder Bremen, de club van Davy Klaassen die nu Schalke 04 als tegenstander krijgt. Dat duel is in Gelsenkirchen.

De andere duels in de kwartfinales zijn RB Leipzig - FC Augsburg en SC Paderborn - HSV. Die laatste wedstrijd, tussen twee clubs van het tweede niveau, is pikant. In 2004 manipuleerde scheidsrechter Robert Hoyzer een bekerduel tussen beide teams dat verrassend in 4-2 voor SC Paderborn eindigde. Het bleek later onderdeel van een grootscheeps omkoopschandaal. HSV gaat momenteel aan kop in de Tweede Bundesliga, nadat het vorig seizoen voor het eerst in de clubhistorie degradeerde.