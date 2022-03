Bayern München stelt met zevenklapper orde op zaken tegen Red Bull Salzburg

Bayern München heeft met groots vertoon van macht de kwartfinales van de Champions League bereikt. De Duitse topclub walste met 7-1 over Red Bull Salzburg heen, nadat de heenwedstrijd in Oostenrijk nog verrassend in 1-1 was geëindigd.

Bayern maakte snel duidelijk dat er niets te halen viel. Na ruim een half uur was het al 4-0. Robert Lewandowski nam de eerste drie doelpunten voor zijn rekening. De Poolse spits benutte eerst twee strafschoppen, die hij allebei zelf verdiende.

Tot twee keer toe draaide Lewandowski in het zestienmetergebied weg bij oud-Ajacied Maximilian Wöber. Beide penalty’s, in de 12e en 21e minuut, schoot hij beheerst in de linkerbenedenhoek in het doel (2-0).

Bekijk de 3-0 van Robert Lewandowski.

Salzburg had geen tijd om op adem te komen. Bayern schakelde in de 23e minuut vanaf eigen helft snel om. Lewandowski werd de diepte in gestuurd en kon de bal langs de uitkomende doelman Philipp Köhn tikken. De paal bracht nog redding, maar Lewandowski kon de bal daarna in het lege doel werken. Na ruim een half uur zorgde Serge Gnabry, die in het strafschopgebied vrij stond aan de rechterkant, voor de 4-0. De bal ging onder Köhn door het doel in.

Ook in de tweede helft kreeg Bayern van Red Bull Salzburg alle ruimte om te combineren. In de 54e minuut leidde een vlotte aanval tot de 5-0 van Thomas Müller, die wegdraaide en de bal in de hoek schoot. De Deense invaller Maurits Kjaergaard redde daarna nog de eer voor Salzburg. Hij schoot de bal hard achter keeper Manuel Neuer. Müller, die zijn tweede maakte, en Leroy Sané scoorden daarna ook nog.

Bayern München strandde vorig seizoen in de kwartfinales van de Champions League tegen Paris Saint-Germain.

Bekijk de 7-1 van Leroy Sané.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.