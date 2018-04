Bayern München wil James Rodriguez definitief overnemen

Rodriguez is dit seizoen met vijf goals en elf assists in 28 wedstrijden belangrijk voor Bayern München, dat al bijna kampioen is en morgenavond tegen Sevilla speelt in de kwartfinale van de Champions League. Bij Real Madrid kwam de linksbenige spelmaker in drie seizoenen tot 36 doelpunten en 41 assists in 111 wedstrijden, maar echt zeker van een basisplaats werd hij nooit. De regerend kampioen van Spanje nam Rodriguez na het WK van 2014 voor 75 miljoen over van AS Monaco. Eerder speelde Rodriguez drie seizoenen bij FC Porto en in Argentinië bij Banfield.