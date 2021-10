Bayern München zet record neer in Leverkusen, maar doet het daarna rustig aan tegen Bakker en Frimpong

Robert Lewandowski opende al in de derde minuut de score in Leverkusen, maar vanaf het halfuur ging het pas echt hard. Binnen zeven minuten scoorden opnieuw Lewandowski, Thomas Müller en vervolgens twee keer Serge Gnabry voor Der Rekordmeister. Na 37 minuten stond het daardoor al 0-5. In 958 uitwedstrijden in de Bundesliga had Bayern München nog nooit een voorsprong van vijf goals in een uitwedstrijd. Het was de eerste keer in 1440 Bundesliga-duels dat Bayer Leverkusen bij rust op een achterstand van vijf goals stond.



In de tweede helft scoorde Bayern niet meer, maar de thuisploeg deed dat nog wel. Tien minuten na rust tekende de Tsjechische spits Patrick Schick voor de eindstand van 1-5. Bij de thuisploeg deden de Nederlandse backs Jeremie Frimpong (64 minuten) en Mitchel Bakker (hele wedstrijd) mee. Daley Sinkgraven bleef op de bank.



Bayern München gaat aan kop in de Bundesliga met 19 punten na acht duels en een doelsaldo van 29-8. De voorsprong op Borussia Dortmund, dat gisteren met 3-1 won van Mainz, is een punt. Bayer Leverkusen staat derde in de Duitse competitie met 16 punten, net als SC Freiburg.