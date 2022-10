Bayern München zonder problemen naar knock-outfase Champions League

Volledig scherm © ANP / EPA

Bayern is met 12 punten uit vier duels al zeker van een vervolg in de Champions League, net als titelhouder Real Madrid, Manchester City, Napoli en Club Brugge. Inter heeft 7 punten, Barcelona staat op 4 punten.



De Duitsers stonden in Tsjechië na 35 minuten al met 4-0 voor, via doelpunten van Sadio Mané, Thomas Müller en twee van Leon Goretzka. Oud-Ajacied Ryan Gravenberch kwam kort na rust in het veld voor Goretzka. Bayern, dat onder anderen Manuel Neuer, Matthijs de Ligt, Serge Gnabry en Jamal Musiala miste, deed het in de tweede helft rustig aan en liet het puntloze Viktoria Pilsen de achterstand wat minder groot maken.

Groep D

Tottenham Hotspur won in Londen met 3-2 van Eintracht Frankfurt. Doordat groepsgenoot Olympique Marseille won van Sporting Portugal, is nog niet zeker wie vanuit groep D doorgaat naar de laatste zestien van de Champions League. Spurs zijn koploper met 7 punten.

Eintracht Frankfurt kwam in Londen op een voorsprong na een slechte aanname van verdediger Eric Dier. Daichi Kamada profiteerde daarvan en schoot de bal binnen. De Duitse ploeg was veel aan de bal in de eerste helft, maar wist het balbezit niet om te buigen in meer kansen.

Tottenham wist dat in de loop van de eerste helft wel te doen. De Koreaan Son Heung-Min maakte al snel de gelijkmaker. Kort daarna legde scheidsrechter Carlos Del Cerro Grande de bal op de stip na een duw van Eintracht Frankfurt-middenvelder Kristijan Jakic tegen Harry Kane. Kane nam de penalty zelf en boog zo de score om naar 2-1 voor Tottenham. In de 36e minuut schiet Son opnieuw raak, waarna de teams met een stand van 3-1 de rust ingingen.

In de tweede helft bleven doelpunten lange tijd uit. Eintracht Frankfurt moest het laatste half uur met tien man verder spelen nadat verdediger Lucas Tuta in korte tijd twee gele kaarten kreeg. Maar de ploeg uit Frankfurt kreeg via het hoofd van Fransman Eric Ebimbe toch nog een bal binnen de palen (3-2). Kane kon de winst voor Tottenham in blessuretijd zo goed als veiligstellen met het nemen van een penalty, maar hij schoot de bal hoog over.

In de andere wedstrijd in groep D won Olympique Marseille uit bij Sporting Portugal met 2-0. Sporting Portugal moest een halfuur met negen man spelen na twee rode kaarten.

