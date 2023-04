Bayern-rel: Leroy Sané zou collega Sadio Mané ‘black shit’ hebben genoemd

Samenvatting Beide trainers wegge­stuurd na opstootje bij Tottenham tegen Brighton, Son scoort 100e Preamier Lea­gue-goal

Tottenham Hotspur heeft in de strijd om de Champions League-tickets een zwaarbevochten zege geboekt op Brighton & Hove Albion (2-1). De Koreaan Son Heung-min had de Spurs in de 10e minuut op fraaie wijze op voorsprong gezet. Hij krulde de bal vanaf zo’n 20 meter in de verre kruising. Het was voor Son zijn honderdste doelpunt in de Premier League. Beide Italiaanse trainers, Cristian Stellini (Spurs) en Roberto De Zerbi (Brighton), werden met een rode kaart weggestuurd na een opstootje langs de zijlijn.