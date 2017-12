Bayern slaat kloof van zes punten met achtervolger Leipzig

Bayern kwam dankzij Arturo Vidal al na een kwartier spelen op voorsprong, maar wist daarna niet door te drukken. De thuisclub had het geluk dat Niclas Füllkrug een penalty miste, maar Benschop (oud-speler van RKC en AZ) bracht Hannover in de 35ste minuut alsnog op gelijke hoogte.

Pas in het laatste halfuur kreeg Bayern de tegenstander op de knieën. Kingsley Coman tekende in de 67ste minuut voor de 2-1, vlak voor tijd maakte clubtopscorer Robert Lewandowski er uit een penalty ook nog 3-1 van. Arjen Robben ontbrak door een blessure, waardoor Thomas Müller de aanvoerdersband droeg.

Leipzig kreeg een pak slaag in Hoffenheim en wist daardoor niet in het spoor van Bayern te blijven. Serge Gnabry werd de grote man bij de thuisclub. Na eerst al de 2-0 gemaakt te hebben zorgde de aanvaller met een spectaculair afstandsschot voor de derde Hoffenheim-treffer. Ook Marcel Uth, oud-speler van Heerenveen en Heracles, was trefzeker.