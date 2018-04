Bayern slacht Leverkusen in halve finale Duitse beker

Na 16 minuten was er in de BayArena al drie keer gescoord. Eerst deed de kampioen uit München dat twee keer. De Spanjaard Javi Martínez schoof de bal in de rebound binnen, de Pool Robert Lewandowski maakte helemaal vrijstaand nummer twee, na een voorzet van Franck Ribéry.



Na een scrimmage aan de andere kant kopte Lars Bender al snel de tegentreffer voor de thuisclub binnen, waarmee hij voorkwam dat de spanning er al snel vanaf was. Na de hervatting besliste Bayern de zaken alsnog. Thomas Müller (3) en de Spanjaard Thiago maakten de doelpunten. Leon Bailey maakte er nog één voor de thuisclub.



De andere halve finale van de DFB Cup gaat morgenavond tussen Schalke 04 en Eintracht Frankfurt. De finale is op 19 mei.