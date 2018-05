Bayern-spelers steunen Ulreich na excuses: 'Kop omhoog Ulle!'

Woorden kunnen niet beschrijven hoe teleurgesteld ik ben over onze uitschakeling in de Champions League. We wilden echt graag doorgaan, we deden ons best en toen maakte ik deze onnodige fout. Ik kan het niet uitleggen. Het spijt me... voor mijn team en voor jullie fans," schreef Ulreich vandaag op zijn Instagram-pagina. Ulreich kwam in de zomer van 2015 over van VfB Stuttgart en keepte in zijn eerste twee seizoenen bij Bayern slechts zeven duels, maar dit seizoen keepte hij vanwege de blessure van eerste doelman Manuel Neuer (gebroken middenvoetsbeentje) al het hele seizoen. In 44 wedstrijden kreeg hij 39 tegentreffers en hield hij zeventien keer zijn doel schoon.

Zijn onverklaarbare fout bij de 2-1 van Karim Benzema van gisteravond had echter grote gevolgen. Voor de vierde keer in vijf jaar tijd was de halve finale het eindstation voor Bayern München in de Champions League. Zijn teamgenoten lieten echter al snel weten dat Ulreich zich niet schuldig hoeft te voelen over de uitschakeling. ,,Kop omhoog, we zijn één team," schrijft James Rodríguez, die even later nog wel de 2-2 maakte voor Bayern. ,,Je hebt ons dit seizoen vaak gered Ulle!" schrijft Javi Martínez, die gisteravond vijf minuten voor tijd inviel, maar de 2-3 niet meer op het scorebord kreeg. ,,Kop omhoog! We winnen samen, we verliezen samen," schrijft Jérôme Boateng, die vanwege een blessure vanaf de tribune moest toekijken in Madrid.