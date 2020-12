Bayern-ster Lewandowski door de FIFA verkozen tot beste speler ter wereld

De 32-jarige Lewandowski was vorig seizoen goed voor liefst 34 doelpunten in 31 Bundesliga-duels. In de Champions League maakte hij er vijftien in tien duels en in het Duitse bekertoernooi zes in vijf wedstrijden. Dit seizoen trekt hij die lijn overtuigend door, met alweer achttien doelpunten in zeventien officiële wedstrijden.

De Poolse topscorer versloeg in de jaarlijkse uitverkiezing de vaste ‘klanten’ Cristiano Ronaldo (Juventus) en Lionel Messi (FC Barcelona). Lewandowski kreeg van een jury van bondscoaches, aanvoerders van de nationale ploegen, journalisten en fans de meeste stemmen.

Messi won de FIFA-prijs zes keer, Ronaldo vijf keer. Virgil van Dijk (Liverpool) behoorde dit jaar opnieuw tot de beste elf genomineerden, maar de aanvoerder van Oranje viel af voor de laatste drie. Vorig jaar eindigde Van Dijk als tweede achter Messi.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Meer prijswinnaars

Manuel Neuer is door wereldvoetbalbond FIFA verkozen tot beste doelman ter wereld in 2020. De doelman van Bayern München en de nationale ploeg van Duitsland troefde Alisson Becker (Liverpool) en Jan Oblak (Atlético Madrid) af.

Neuer reageerde op het FIFA-gala, dat geheel digitaal wordt gehouden, vanzelfsprekend opgetogen. ,,Ontzettend bedankt. Dit was een van de beste seizoenen uit mijn carrière. Het is ongelofelijk wat we in 2020 gepresteerd hebben, zeker door in de zomer in Lissabon de Champions League te winnen.”

Tottenham Hotspur-aanvaller Heung-Min Son ontving de Puskás Award voor het mooiste doelpunt van het jaar. De Zuid-Koreaan kreeg de prijs voor zijn geweldige goal tegen Burnley, waar hij na een imponerende dribbel koeltjes afrondde.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Liverpool-manager Jürgen Klopp won de verkiezing voor de Trainer van het Jaar in het mannenvoetbal. De Duitser leidde zijn ploeg naar een historische landstitel in Engeland en dat leverde hem de meeste stemmen op. Hij troefde Marcelo Bielsa (Leeds United) en Hans-Dieter Flick (Bayern München) af. Klopp is de eerste trainer ooit die de prijs twee keer gewonnen heeft.

Dit bericht wordt uitgebreid