Bayern stoot Bosz en Dortmund van de koppositie

Bayern München heeft een voorsprong van drie punten op het elftal van trainer Peter Bosz dat het seizoen zo goed was begonnen. Leipzig, de nummer twee van vorig jaar, volgt op vier punten. De thuisploeg uit Beieren dankte de zege aan doelpunten van James Rodríguez en Robert Lewandowski in de eerste helft. Arjen Robben had een basisplaats en bereidde de openingstreffer voor.