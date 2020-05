Bayern transformeert onder Flick in beste doelpuntenmachine van Europa

50 goals in 16 duelsBayern München begon zeer stroef aan het seizoen, maar na het ontslag van Niko Kovac is de machine op volle toeren gaan draaien. Onder Hansi Flick bereikte Bayern afgelopen weekend de grens van vijftig goals, een Bundesliga-record na zestien wedstrijden. Ook Europees gezien geldt Bayern München als de meest scorende ploeg.

Nog nooit bereikte een ploeg onder een nieuwe coach eerder de grens van vijftig goals dan het Bayern München onder Flick. Ook Europees gezien is Bayern onder leiding van de voormalige assistent wat betreft doelpunten de beste ploeg. In de vijf grote competities scoorde alleen Paris Saint-Germain ook in de laatste zestien wedstrijden vijftig keer. Op plaats drie staat Borussia Dortmund. De Duitse nummer twee scoorde in de laatste zestien duels 49 keer.

Ook Atalanta Bergamo, met de Nederlanders Marten de Roon en Hans Hateboer, scoorde er voor de corona-onderbreking lustig op los in de Serie A. De Italiaanse ploeg mocht 42 keer juichen in de laatste zestien duels. RB Leipzig en Lazio completeren de top vijf met 38 goals. De ongenaakbare koploper van de Premier League, Liverpool, was in de laatste zestien wedstrijden goed voor 36 treffers.

Eredivisieploegen komen niet in de buurt van het Beierse doelpuntengeweld. Koploper Ajax komt nog het meest in de buurt. De Amsterdammers scoorden 39 keer in de laatste zestien eredivisieduels, voordat het seizoen werd beëindigd. AZ was in evenveel wedstrijden 35 keer trefzeker.

Oppermachtig

Flick leidde Bayern van een teleurstellende zevende plaats naar de koppositie. De laatste nederlaag dateert alweer van 7 december. Sindsdien is Bayern oppermachtig in de Bundesliga. Ook promovendus Union Berlin werd afgelopen weekend een prooi voor Der Rekordmeister. In het Stadion an der Alten Försterei werd het 0-2 voor de koploper.

Bayern München haalde dit seizoen meerdere keren keihard uit. Onder meer Werder Bremen (6-1), Schalke 04 (5-0) en Hoffenheim (0-6) werden met harde cijfers verslagen. In totaal staat de teller van de regerend landskampioen op 75 treffers. Ook runner-up Borussia Dortmund scoort makkelijk én vaak: de ploeg van Lucien Favre maakte 72 goals.