Bayern voorkomt dankzij late goal Coman nederlaag bij Salzburg

VideoBayern München is in Salzburg aan een zeldzame nederlaag in de Champions League ontsnapt. Kingsley Coman schoot de Duitsers in de laatste minuut naar 1-1.

Chukwubuike Adamu had RB Salzburg na ruim 20 minuten op voorsprong gezet. De aanvaller krulde de bal met rechts in de verre hoek. Keeper Sven Ulreich, de vervanger van de geblesseerde Manuel Neuer, was kansloos. Adamu stond amper 10 minuten binnen de lijnen. Hij verving al vroeg de geblesseerde Noah Okafor. Nog geen vijf minuten later had diezelfde Aaronson de 2-0 aan de voet, maar een uitstekende redding van Ulreich, hij verving de geblesseerde Neuer, voorkwam de dubbele achterstand.

In de tweede helft was het Bayern dat de klok sloeg, maar tot een goal kwam het niet. Tot de allerlaatste minuut. De bedrijvige Coman, zowat al het gevaar kwam via hem, prikte de gelijkmaker binnen. En zo heeft Bayern toch alle kaarten in de hand met oog op de terugwedstrijd.

Voor Bayern is het na een foutloze groepsfase de eerste wedstrijd in de Champions League van dit seizoen die niet wordt gewonnen. Afgelopen weekend verloor ‘Der Rekordmeister’ wel in de Bundesliga. VfL Bochum was met 4-2 te sterk. Naar aanleiding van die pijnlijke nederlaag voerde trainer Julian Nagelsmann een aantal wijzigingen door. Zo werd Dayot Upamecano in Oostenrijk gepasseerd en trad Bayern met slechts drie verdedigers aan.

RB Salzburg had in de groepsfase Sevilla en Wolfsburg uitgeschakeld.

De return in München is op 8 maart.

Volledig scherm © AFP

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hier al onze voetbalvideo's: