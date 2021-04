Bayern zet reuzenstap richting titel, Schalke degradeert na dertig jaar uit Bundesliga

Chelsea en City veroorza­ken sneeuwbal­ef­fect: sneuvelt Super League vanavond nog?

22:41 Wat begon als een megalomaan plan voor de ultieme voetbalcompetitie is uitgemond in een ongekende chaos in het Europese topvoetbal. Clubs trekken zich terug uit de Super League, bestuurders staan zwaar onder druk of stappen op.