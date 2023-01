Begeerde Arnaut Danjuma zet carrière voort bij Tottenham Hotspur

Met video Vrouwendu­el Chelsea - Liverpool gestaakt na vijf minuten glibberen, Arsenal-fans drinken op kosten Engels internatio­nal

De wedstrijd in de Engelse voetbalcompetitie voor vrouwen tussen Chelsea en Liverpool is al na 5 minuten gestaakt omdat het veld bevroren was. Nadat enkele voetbalsters onderuit waren gegleden en daar zichtbaar last van hadden, besloot de scheidsrechter het duel te staken.

23 januari