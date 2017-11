'Behekst' Benevento opnieuw in blessuretijd onderuit

Samuel Armenteros leek Benevento vanmiddag het eerste punt van dit seizoen te bezorgen. De van Heracles Almelo overgekomen Zweed had zijn ploeg in de 65ste minuut naast Sassuolo gezet, maar diep in blessuretijd besliste Federico Peluso het duel uit de rebound van een strafschop alsnog in het voordeel van de gasten: 1-2.

Benevento leek op 25 oktober al het eerste punt te gaan pakken toen de ploeg in de 94ste minuut de 1-1 maakte, maar een minuut later maakte Cagliari toen alweer de winnende 2-1. Ook in de thuiswedstrijd tegen Torino op 10 september kreeg Benevento in de 95ste minuut de 0-1 tegen. Benevento staat na dertien wedstrijden in de Serie A dus nog altijd puntloos onderaan, zes punten onder Hellas Verona en al tien punten onder de degradatiestreep.