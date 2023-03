Bekijk alle doelpunten van Real Madrid - Liverpool en Napoli - Eintracht Frankfurt in de Champions League

Hoofdrol en mijlpaal voor Quincy Promes in Rusland

Quincy Promes is vandaag naar de eerste plaats geklommen in het topscorersklassement in de Russische competitie. De Nederlandse aanvaller scoorde in de door Spartak Moskou met 3-2 gewonnen thuiswedstrijd tegen Fakel Voronezh twee keer en staat nu op zestien treffers.