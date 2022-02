Bekijk hier alle uitslagen in de buitenlandse topcompetities

Stefan de Vrij eist miljoenen van SEG: ‘Ging ervan uit dat ze de beste deal voor mij zouden maken’

Stefan de Vrij heeft vrijdag een schadevergoeding van grofweg 10 miljoen euro geëist van zijn voormalig management Sports Entertainment Group (SEG) in een door hem aangespannen rechtszaak. De 30-jarige international van Oranje beschuldigde SEG bij de rechtbank in Amsterdam hem te hebben benadeeld tijdens zijn overstap van Lazio naar Internazionale in de zomer van 2018.

18 februari