Bekijk hier de samenvatting van Manchester United-Burnley

Burnley heeft op 'Boxing Day' een punt gepakt bij Manchester United (2-2). Na gelijke spelen in uitwedstrijden tegen Liverpool en Tottenham Hotspur (twee keer 1-1) en een overwinning bij Chelsea (2-3) op de openingsspeeldag van de Premier League verrasten 'The Clarets' weer een topploeg in een uitwedstrijd.