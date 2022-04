Bekijk hier de stand van zaken in het buitenlands voetbal

Video Van Dijk na zinderende topper tegen City: ‘Zulke wedstrij­den wil je zo vaak mogelijk spelen’

Virgil van Dijk moest met Liverpool bij Manchester City (2-2) tot het uiterste gaan in het Etihad Stadium, maar voelt zich zelfverzekerd in de jacht op de titel. ,,We gaan proberen alles te winnen.”

10 april