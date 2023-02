Bekijk hier de uitslagen en standen in de Europese topcompetities

Met video Cristiano Ronaldo bereikt fraaie mijlpaal en scoort daarna nóg drie keer voor Al-Nassr: ‘Geweldig gevoel’

Hij moest heel even op gang komen en er was al wat kritiek, maar Cristiano Ronaldo is weer ouderwets op dreef. De Portugese superster maakte vanavond maar liefst vier goals in dienst van Al-Nassr. Al-Wehda was het slachtoffer van de scoringsdrift van Ronaldo. Het duel in de competitie van Saoedi-Arabië eindigde in 0-4.

10 februari