Bekijk hier het programma en de uitslagen van de halve finales van de Champions League

Argentijn­se bondscoach steunt Lionel Messi: ‘Stap naar Saoedi-Ara­bië zou geen invloed hebben voor nationaal team’

De Argentijnse bondscoach Lionel Scaloni steunt Lionel Messi als hij ervoor kiest om vanaf komend seizoen uit te komen in Saoedi-Arabië. Voor de trainer van de wereldkampioen is alleen belangrijk dat zijn vedette gelukkig is en zich op zijn gemak voelt bij zijn medespelers en fans.