Bekijk hier hoe Betis mede dankzij wonderschone treffer wint van Villarreal

Real Betis verraste in eigen huis Villarreal, de nummer vijf in de Spaanse competitie. De thuisploeg won in Sevilla met 2-1, mede dankzij één wonderschone treffer (1-0, red.) van spits Loren Morón, die ook verantwoordelijk was voor de tweede treffer van Betis. Bekijk hier de samenvatting.