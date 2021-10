Belgen hunkeren naar prijs en willen revanche op treiterende Mbappé

Bekijk de goals Koeman nog verder in de problemen na nederlaag Barça bij Atlético, uitgere­kend Suárez de grote man

3 oktober Atletico Madrid heeft Ronald Koeman en Barcelona nog verder in de problemen gedrukt. De Spaanse landskampioen was in een uitverkocht Estadio Metropolitano met 2-0 te sterk voor de Catalanen, die in de stand wegzakken naar de negende(!) plaats.