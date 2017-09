België blaast oefentrip naar Zuidoost-Azië af

Het plan om tussen 9 en 14 november richting Azië te trekken, dateert al van begin 2017. Aanvankelijk lagen duels in Japan en Zuid-Korea op tafel. Maar de Japanse ploeg voorziet in november een tournee in Europa en Seoul bleek evenmin een optie door de opgelopen spanningen met buurland Noord-Korea. Vervolgens kwamen wedstrijden in China en India in beeld, maar de Rode Duivels zien het niet zitten om midden een drukke periode met hun clubs ook nog een lange reis naar Zuidoost-Azië te maken.



In plaats van de trip door Azië worden twee oefenwedstrijden op eigen bodem gepland, op 9 en 14 november. Daarvoor heeft de KBVB een akkoord met Japan en Mexico, twee landen die evenals België al geplaatst zijn voor het WK 2018. België speelt in oktober eerst nog zijn laatste WK-kwalificatieduels, in Bosnië-Herzegovina (7 oktober) en thuis tegen Cyprus (10 oktober).