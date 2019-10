België kan allereerste EK-ticket grijpen, Lukaku op jacht naar jubileumgoal

Wegens een lichte dijbeenblessure is het ook niet zeker dat Romelu Lukaku vanavond start. Mocht hij dat gewoon doen, zit het er dik in dat de spits zijn doelpuntenrecord verder gaat uitbreiden. Als Lukaku het net vindt tegen San Marino, tekent hij voor interlandgoal nummer 50. De huidige spits van Inter is al jaren de nationale topscorer van de Rode Duivels.



Mocht het inderdaad tot een jubileumtreffer komen, geeft Lukaku onder meer 5000 tickets weg aan de Belgische goede doelen Kom op tegen Kanker en de Diabetesliga, voor de eerstvolgende thuiswedstrijd van de Rode Duivels. ,,Deze organisaties staan mij nauw aan het hart, omdat ik belangrijke mensen in mijn leven verloren ben aan kanker en er op dit moment ook een belangrijk persoon in mijn leven aan diabetes lijdt’’, laat de spits via Twitter weten.



Lukaku kan vanavond nog een mijlpaal behalen. De Belg met de meeste doelpunten in een EK-kwalificatieronde is nog altijd Nico Claesen, een record dat dateert uit 1987. Claesen zorgde destijds voor zeven doelpunten. Lukaku maakte er tot nu toe vier in deze kwalificatie en heeft, naast vanavond, ook zondag (uit tegen Kazachstan) en zaterdag 16 november (thuis tegen Rusland) nog de tijd om dit aantal op te krikken.