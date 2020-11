België rekent tegen Engeland op herstelde Lukaku

Ook deze spelers schreven kort na de geboorte van hun kind een sprookje

11 november Met twee doelpunten als invaller hielp Jacob Mulenga zijn club Go Ahead Eagles gisteravond aan een 1-2 zege in de uitwedstrijd Telstar. Het was toch al een mooie dag voor de spits, die in de nacht voor de wedstrijd zijn dochter verwelkomde. Mulenga was zeker niet de eerste die een bijzondere week een prachtig slot gaf.