Belgische competitie ook definitief gestopt, Club Brugge kampioen

Fluiten in een leeg stadion: ‘Je krijgt de sfeer van een amateurwed­strijd’

17:06 Dit weekeinde herstart de Bundesliga weer met wedstrijden met publiek. Ook voor scheidsrechters is dat een aparte ervaring. Gaan ze er anders door fluiten? Ben Haverkort floot ooit ADO-Sparta in een leeg Zuiderpark en was vierde official bij de toeschouwerloze wedstrijd AS Roma-Real Madrid. ,,Het publiek zorgt voor de emotie in de wedstrijd.”