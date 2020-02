Belgische profclubs lijden samen een verlies van 87 miljoen euro

Interview Baby's op Bali worden vernoemd naar volksheld Platje: ‘Ik leef hier als een god’

21:41 Cultheld in Nederland, volksheld in Indonesië. Melvin Platje (31) uit Naarden is een grote meneer in Azië. Morgen (12.30 uur) zal Bali United opnieuw zijn hoop vestigen op de ‘Nederlandse god’ tijdens de eerste wedstrijd in de AFC Cup, de Aziatische Champions League. ,,Ik ben nog nooit zo goed geweest als nu.’’