Belgische voetballer die sporthal in vloog had 5 gin tonics gedronken en reed 150 km per uur

Sofian Kiyine, de voetballer van het Belgische OH Leuven die op 30 maart op waanzinnige wijze in een sporthal in Flémalle in de provincie Luik crashte, had op die avond een alcoholgehalte van 1,6 promille en reed met een snelheid van 150 km per uur. Het laatste wat hij zelf herinnerde, was dat hij met 40 km per uur reed.

Kiyine (25) heeft zich deze donderdag een eerste keer moeten verantwoorden bij de lokale recherche, nadat uit het eerste onderzoek blijkt dat de voetballer met een snelheid tussen 140 en 150 km per uur reed, waar een maximumsnelheid van 90 km per uur geldt. Zijn alcoholgehalte bedroeg 1,6 promille. Dat laatste wijst een bloedstaal uit dat die avond werd afgenomen. Meer dan driemaal boven de limiet van 0,5 procent.

Kiyine werd enkele dagen na het ongeluk door OH Leuven voor onbepaalde termijn op non-actief gezet. De voetballer herstelt langzaam van de crash en kon de voorbije weken zijn ziekbed dagelijks een drietal keer uit voor telkens een kwartiertje. Dat belette hem al die tijd zich te melden bij de politie. Nu zijn toestand aan de beterende hand is, kon hij donderdag in het bijzijn van zijn advocaat wel een eerste keer op vragen van de recherche in Flémalle antwoorden.

Vijf gin tonics

De voetballer stelde dat hij voor de crash in een restaurant was geweest waar hij vijf gin tonics had gedronken. Volgens zijn verklaring is hij tijdens de rit huiswaarts het slachtoffer geworden van een flauwte en herinnert hij zich totaal niets meer van het ongeval. Het laatste wat hij zich herinnerde over de snelheid, is dat hij met 40 km per uur reed.

Aan het einde van de hoorzitting namen de rechercheurs van Flémalle contact op met het parket van Luik, dat besloot Kiyine vrij te laten. Een aanhoudingsbevel was niet aan de orde. De speler ontkomt uiteraard niet aan een verschijning voor de politierechtbank van Luik.

Bij het ongeval vielen als bij wonder geen slachtoffers. Spelende kinderen begaven zich op het moment waarbij de wagen van Kiyine zich door de muur van de sporthal boorde naar de kleedkamers. De vader van Kiyine getuigde in La Dernière Heure dat zijn zoon aangeslagen was door de gebeurtenissen.

,,We begrijpen niet goed wat er is gebeurd”, vertelde Radouane Kiyine. ,,Het is onbegrijpelijk. Sofian is een aardige, rustige jongen. Hij is geen Fangio (Formule 1-coureur uit de jaren ‘50, red.) op de weg. Hij gebruikt geen drugs en drinkt bijna nooit alcohol.”

Radouane bezoekt zijn zoon dagelijks. ,,Psychologisch is hij heel erg aangeslagen. Hij realiseert zich dat er een wonder heeft plaatsgevonden. Voor hem, en voor iedereen die in de sportzaal aanwezig was. Hij huilt wanneer hij eraan denkt dat hij kinderen had kunnen verwonden of vermoorden. Het is heel moeilijk.”

Een comeback op het voetbalveld is voorlopig gezien de blessures - Kiyine liep een paar breuken en twee verschoven rugwervels op - nog niet aan de orde.