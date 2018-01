Bellerin redt punt voor Arsenal in heerlijke derby met Chelsea

Video Teruggekeerde Diego Costa direct doeltreffend bij Atlético

3 januari Atlético Madrid heeft het eerste duel met Lleida Esportiu in de achtste finale van de Spaanse beker eenvoudig met 4-0 gewonnen. Het eerste duel van de Madrilenen in 2018 stond in het teken van de terugkeer van Diego Costa. De Spaanse spits maakte het derde doelpunt, nadat hij vijf minuten eerder in het veld was gekomen.