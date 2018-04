Benevento stelt degradatie uit in San Siro

Benevento moest de laatste tien minuten met een man minder uitspelen, nadat Cheick Diabaté met twee gele kaarten kort achter elkaar uit het veld was gestuurd. In ondertal hield de nummer twintig van de Serie A echter knap stand. In theorie kan Benevento nog steeds handhaving afdwingen, maar in gedachten hebben de spelers waarschijnlijk al lang afscheid genomen van de Serie A.



Benevento staat al het hele jaar onderaan. De club begon het seizoen met veertien nederlagen op rij. Aan die reeks kwam een einde in de thuiswedstrijd tegen AC Milan, die dankzij een doelpunt diep in blessuretijd van doelman Alberto Brignoli in 2-2 eindigde.



Met nog vier wedstrijden te spelen, heeft Benevento twaalf punten achterstand op SPAL dat de 'veilige' zeventiende plek inneemt.