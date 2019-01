Benfica na 0-2 achterstand met de schrik vrij

Ajax-opponent Real Madrid geeft niet thuis tegen Sociedad

20:58 Goed nieuws of slecht nieuws voor Ajax? Real Madrid zal zich volledig op de Champions League moeten richten nu het in twee competitiewedstrijden in vier dagen slechts één punt haalde - eerder deze week werd er gelijkgespeeld bij Villarreal en vandaag ging het er voor eigen publiek met 0-2 af tegen Real Sociedad. Maar om in Europa verder te komen moet de Koninklijke in een maand wel beter gaan voetballen.