Benfica ontvangt Bayern, De Roon en Gosens op bezoek bij Manchester United

Video Sergiño Dest met schot in de kruising goud waard voor VS

14 oktober Sergiño Dest heeft de Amerikaanse voetballers in de WK-kwalificatie aan een overwinning op Costa Rica geholpen (2-1). De verdediger van FC Barcelona, geboren in Almere en doorgebroken bij Ajax, trok in Columbus (Ohio) halverwege de eerste helft de stand gelijk met een fraaie treffer. Dest schoot de bal vanaf de rand van het strafschopgebied met links in de kruising.