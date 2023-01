Benjamin Mendy vrijgesproken van zes aanklachten van verkrachting

Manchester City schorste Mendy in augustus 2021. De linksachter speelt sinds 2017 voor de kampioen van Engeland, die destijds zo’n 60 miljoen euro voor hem betaalde aan AS Monaco.

Mendy, die in 2018 wereldkampioen werd met Frankrijk, riskeerde een levenslange gevangenisstraf. Er is nog geen uitspraak gedaan over twee andere beschuldigingen van verkrachting en een poging tot verkrachting.