Benzema en debutant Camavinga op dreef bij Real Madrid

Celta de Vigo kwam in de eerste helft twee keer op voorsprong in het vernieuwde Estadio Santiago Bernabéu, waar Real Madrid voor het eerst februari 2020 (560 dagen geleden) weer speelde. De bezoekers uit Galicië kwamen op 0-1 via Santi Mina na vier minuten en op 1-2 via Franco Cervi na een halfuur, met tussendoor een gelijkmaker van Karim Benzema.

In de tweede helft maakte de ploeg van coach Carlo Ancelotti de opgelopen schade snel ongedaan. Karim Benzema scoorde nog twee keer, de 2-2 in de eerste minuut na rust en kort voor tijd nog de 5-2 uit een strafschop. Vinícius Júnior maakte kort na rust de 3-2 en Eduardo Camavinga maakte in de 72ste minuut de 4-2, door te scoren uit de rebound na een actie van Luka Modric. De 18-jarige middenvelder werd op Deadline Day voor 31 miljoen euro overgenomen van Stade Rennais, waar de linksbenige middenvelder in 88 wedstrijden goed was voor twee goals en vijf assists. Ook speelde hij al drie interlands voor Frankrijk, maar hij zat niet bij de EK-selectie deze zomer.

Atlético wint door late goal Lemar

Atlético Madrid was na rust een stuk beter op dreef. Eerst leek de na rust ingevallen Lemar in de 53ste minuut al gelijk te hebben gemaakt, maar het doelpunt werd na ingrijpen van de VAR afgekeurd. Luis Suárez had buitenspel gestaan. In de 78ste minuut was het wel raak via Yannick Ferreira Carrasco. De Belgische vleugelaanvaller had in het strafschopgebied verdediger Lluís Recasens de bal ontfutseld en daarna doelman Diego López gepasseerd. Diep in blessuretijd zorgde Lemar alsnog voor de winst, waardoor Atlético voorlopig aan kop gaat in Spanje.