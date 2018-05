Benzema, Lacazette, Martial en Payet niet naar WK met Frankrijk

Deschamps maakte vanavond zijn definitieve selectie voor het WK in Rusland. Bij de 23 namen zitten wereldtoppers als Raphaël Varane, Paul Pogba, Antoine Griezmann en Kylian Mbappé. Toch springen ook de spelers die niet zijn opgeroepen in het oog. Karim Benzema wordt al lange tijd niet meer opgeroepen voor het nationale team. Arsenal-verdediger Laurent Koscielny ontbreekt vanwege een afgescheurde achillespees in de Franse selectie.



Dimitri Payet ontbreekt in de WK-selectie omdat hij gisteravond geblesseerd raakte in de Europa League-finale. ,,Hij was een serieuze kandidaat voor mijn WK-selectie'', liet Deschamps weten. ,,Maar het herstel voor zo'n spierblessure vergt meestal drie weken. Bovendien bestaat het gevaar dat je daarna opnieuw geblesseerd raakt. Uiterlijk 4 juni moet ik mijn definitieve WK-selectie bij de FIFA indienen en dat is voor hem te vroeg.''



Frankrijk, dat op het WK is ingedeeld in poule C met Australië, Denemarken en Peru, gaat op 23 mei in trainingskamp.