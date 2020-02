Bergwijn direct in de basis bij Spurs voor topper met City

Bergwijn (22) ondertekende afgelopen woensdag in Londen een contract tot de zomer van 2025 bij de Engelse topclub. Mourinho gaf vrijdag in zijn voorbeschouwing op het duel met ManCity al aan dat hij zeker een beroep zou gaan doen op zijn Nederlandse aanwinst. De Portugese trainer vertelde er toen echter nog niet bij dat hij Bergwijn direct in zijn basisteam zou opnemen.

Volgens Mourinho heeft Bergwijn in de eerste seizoenshelft bij PSV voldoende wedstrijdritme opgedaan. ,,Het is voor hem meer een kwestie van leren hoe hij in onze ploeg moet gaan spelen. Stevie is het type voetballer dat op dit moment goed voor ons is, maar hij is ook goed voor de toekomst van de club.”