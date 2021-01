Beroep van Barcelona levert niets op: Messi ook tegen Elche nog geschorst

Zonder de geschorste Messi had de ploeg van trainer Ronald Koeman donderdagavond bij derdeklasser UE Cornellà een verlenging nodig om door te gaan (0-2) in de Copa del Rey.



De aanvoerder van FC Barcelona kreeg zondagavond een rode kaart in de verloren finale van het toernooi om de Spaanse Supercup tegen Athletic Bilbao, dat na verlenging met 2-3 won in Estadio La Cartuja in Sevilla. Messi was aan het einde van de verlenging zo gefrustreerd over de vele schoppen die hij had moeten incasseren, dat hij een klap uitdeelde aan tegenstander Asier Villalibre toen die hem vasthield.