Beroerde generale voor AS Roma in aanloop naar kraker tegen Ajax

Met Rick Karsdorp in de basis nam AS Roma na 25 minuten de leiding. Carles Pérez werd gehaakt door Marlon en de toegekende strafschop was wel besteed aan Lorenzo Pellegrini: 0-1. Via Borja Mayoral en wederom Pellegrini kreeg Roma grote kansen op de 0-2, maar Sassuolo bleef overeind.



Dat resulteerde na een klein uur spelen zelfs in de gelijkmaker. Filip Djuricic (ex-SC Heerenveen) was de aangever bij de 1-1 van Hamed Traoré. Toch leek Roma de drie punten te gaan pakken. Een voorzet leek in de 69ste minuut aan iedereen voorbij te gaan, maar werd opgepikt door Bruno Peres en hij haalde de trekker over: 1-2.



Vijf minuten voor tijd ging het toch nog mis. Giacomo Raspadori, de pas 21-jarige aanvoerder van Sassuolo, zorgde na goed werk van Brian Oddei voor de 2-2. Ook de op dat moment al ingevallen Edin Dzeko kon het verschil in de slotfase niet meer maken voor AS Roma, dat als nummer zeven van de Serie A momenteel niet afstevent op Europees voetbal tijdens het volgende seizoen.