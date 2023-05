Beschamende vertoning bij Valencia - Real Madrid: Vinícius krijgt rood na duel vol opstootjes en vermeend racisme

Diego López maakte na 33 minuten de winnende goal voor Valencia, dat daarmee drie enorm belangrijke punten pakte in de strijd tegen degradatie. De zesvoudig kampioen van Spanje klom door de overwinning van plek 16 naar plek 13 in La Liga. De voorsprong op nummer 18 Real Valladolid is nog vijf punten met nog drie speelrondes te gaan in Spanje, waarmee Valencia zo goed als veilig lijkt.



Over voetbal zal het vermoedelijk weinig gaan na het duel in Mestalla, dat gisteren exact honderd jaar bestond. In het laatste halfuur werd nauwelijks nog gevoetbald en de extra tijd bedroeg liefst dertien minuten. Het ging allemaal mis in de 73ste minuut. De Braziliaanse Vinícius Júnior kreeg het publiek van Valencia achter het doel op zijn dak na een opstootje in het strafschopgebied. De 22-jarige Braziliaan maakte aan de arbiter duidelijk dat er sprake was van racisme vanaf de tribunes, maar er werd niet echt ingegrepen.