Beschamende wedstrijd op derde niveau Italië: acht spelers en 16-0 bij rust

Video Real Madrid blameert zich thuis tegen laagvlie­ger Girona

15:22 Na vijf overwinningen op rij in de Spaanse competitie is Real Madrid op eigen veld pijnlijk gestruikeld over laagvlieger Girona (1-2). Daardoor zakte de ‘Koninklijke’ naar de derde plaats, op negen punten van koploper FC Barcelona, dat gisteravond Real Valladolid met 1-0 versloeg. Atlético Madrid is nu weer tweede, op zeven punten van Barça.