Bescheiden boete voor Mallorca voor fan op veld

De fan droeg een shirt van de Argentijnse nationale ploeg met daarop de naam van Messi. "Ik had dit al in mijn hoofd sinds ik wist dat de wedstrijd gespeeld zou worden. Ik wilde een foto met Messi en hem ontmoeten, omdat hij mijn idool is", aldus de fotojager, die zei dat hij alleen een hek van 2 meter over hoefde te klimmen om het afgesloten stadion te betreden.



Publiek is voorlopig niet welkom bij de wedstrijden in de Spaanse voetbalcompetitie om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. De tuchtcommissie van de Spaanse bond RFEF kwam tot een milde straf voor Mallorca, dat met 4-0 verloor van koploper Barcelona. Messi maakt één doelpunt in het lege stadion.