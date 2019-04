Beslissing van VAR te zien op grote schermen bij halve finale FA Cup

Dinamo Zagreb en Dinamo Kiev hard gestraft voor wangedrag

1 april Dinamo Zagreb moet de eerstkomende thuiswedstrijd in een Europees clubtoernooi in een leeg stadion spelen. De UEFA legde de Kroatische kampioen maandag die straf op wegens racistisch gedrag van fans van Zagreb in de confrontatie met Benfica vorige maand in de Europa League.