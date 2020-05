Besmettingen bij Köln maken discussie los: waarom trainen ze door?

Dat drie mensen bij FC Köln besmet zijn met het coronavirus werpt in Duitsland vragen op over de mogelijke herstart van de Bundesliga midden in de pandemie. Na de eerste coronatests van profvoetballers in Duitsland, kwam direct slecht nieuws. Bij FC Köln zijn drie spelers besmet, al hebben ze volgens de club geen symptomen. Het maakt in Duitsland direct een discussie los.

Door Yorick Groeneweg



Kritiek op het fenomeen ‘we gaan weer voetballen’ komt ook vanuit politiek. Zo uitte SPD-politicus Karl Lauterbach op Twitter al zijn onvrede. ,,Wie Covid-19 heeft, riskeert schade aan longen, hart en nieren”, zegt Lauterbach, tevens hoogleraar gezondheidseconomie en epidemiologie.

,,Het verbaast me dat spelers dit toestaan”, zegt hij ook. Hij verwijst daarmee naar het feit dat ze in Keulen doorgingen met trainen in plaats van allemaal uit voorzorg in quarantaine te gaan. Hij benadrukt het dat het veel belangrijker is dat voetbal het goede voorbeeld geeft, in plaats van dat het spelers nu aan risico’s blootstelt, omdat het volk aan een verzetje toe is.



Zijn collega en partijgenoot Kevin Kühnert gaat nog een stap verder. ,,Het voetbal brengt schade toe aan zijn imago, meer nog dan de pandemie”, zegt Kühnert in Münchner Merkur. Hij vindt het een slecht signaal als de Bundesliga wordt hervat terwijl het land zo’n last heeft van de gevolgen van de coronatoestand.

De DFL, die de competitie in Duitsland organiseert, zegt juist dat het testen werkt. ,,We zijn ervan overtuigd dat we met dit concept de spelers hun beroep kunnen laten uitoefenen met de best mogelijke bescherming tegen infectie”, zegt Tim Meyer, ploegarts van de Duitse bond en voorzitter van de taskforce.

Angela Merkel./ © AP Zijn overtuiging is dat het testen de risico's snel herkent en vermindert. Sinds donderdag worden voetballers in Duitsland getest. De bedoeling is dat dat twee per week gebeurt, om zo nauwkeurig mogelijk te zijn. De meeste clubs zijn van plan om komende week met de groepstraining te beginnen als er twee tests zijn uitgevoerd.



Bondskanselier Angela Merkel heeft al gezegd dat elke beslissing over het al dan niet hervatten van sport tot woensdag 6 mei is uitgesteld. Op zijn vroegst gaan ze op vrijdag 15 mei weer voetballen in Duitsland, waar de clubs sinds begin april alweer onder zeer strikte voorwaarden trainen.

Er is al een plan voor wedstrijden zonder toeschouwers. Daar staat ook in dat spelers regelmatig worden getest, maar niet dat hele teams bij een enkele positieve test in quarantaine gaan. In Keulen trainen ze dit weekeinde niet, maar de club heeft al aangegeven maandag de oefensessies weer te hervatten.

In zijn Duitsland zijn al meer 6.500 mensen overleden aan de gevolgen van het coronavirus, het aantal besmettingen ligt boven de 160.000.